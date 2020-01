Ass.Borriello sugli Ultras: “Favorevoli a zone per i gruppi, ma serve controllo”

Durante la sfida contro la Lazio potrebbero risentirsi gli Ultras al San Paolo. Ha parlato di questa possibilità e del futuro nell’impianto di Fuorigrotta anche l’Assessore Ciro Borriello nel corso di PiùEnne. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Le sanzioni maggiori sono per chi occupa le scale ed i ballatoi, anche sulle balaustre non si può avere un tifoso appeso lì e non si può salire sui sediolini, ma possiamo trovare una soluzione. Abbiamo incontrato i tifosi e su alcune cose si può ragionare, in comune accordo con il calcio Napoli. Il regolamento è rigido, ma si possono individuare delle zone deve i gruppi possono chiamare i cori, ma non ci dovrà essere la prepotenza di chi ti fa spostare. Vanno trovati degli strumenti per riservare 400-500 posti ai gruppi. Palchetto? Si è fatto a Roma e Bergamo dove gli stadi sono di proprietà. Napoli? C’è interesse anche da parte loro perchè è importante avere i tifosi che incitano la squadra. I Gruppi nell’anello inferiore? Devono stare sopra, ma si potrebbe creare un meccanismo per riservare ai gruppi dei posti, così si sa da che parte sono”.