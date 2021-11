Ass. Cosenza: “C’è molto dialogo tra ADL e Manfredi, si può parlare anche del ritorno dei gruppi organizzati allo stadio”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto nuovo Sport Show è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli: “Condivido il pensiero del professor Trombetti. Penso che ci sarà una soluzione anche perché Manfredi è un uomo di grande saggezza. Lo stadio è diverso, anche io preferisco stare a casa e guardare la partita in Tv, è molto più comodo. Il tifo serve, è molto importante anche per spingere la squadra e specialmente in questo momento può essere un’arma in più, in questa situazione mi sembra che allo stadio ci siano tanti occasionali. Tornare allo stadio? Magari sarebbe meglio anche senza i prezzi eccessivi dei parcheggi. La soluzione potrebbe essere questa Standing Zone, lo fanno in Germania e potremmo farlo tranquillamente anche noi. 27 giorni basteranno? Io risolverei il tutto in 3 giorni ma non posso perché io sono un tifoso troppo acceso, per me questa non è l’unica cosa da pensare quindi almeno questa bisogna farla velocemente. Posso dire che tra De Laurentis e il sindaco Manfredi c’è molto dialogo quindi qualche progetto ci sarà per il Maradona e possono già anche parlare della questione del ritorno dei gruppi”.