Asse Napoli-Lille, contratto triennale e probabile prestito in C per Manzi, Palmieri e Liguori

Secondo quanto raccolto dalla redazione di IamNaples, anche Palmieri (clicca qui per guardare qualche suo goal) e Liguori, insieme a Karnezis e Manzi, hanno firmato un contratto con Lille per i prossimi tre anni. Per quanto riguarda i tre ex azzurrini, si prospetta per la prossima stagione un prestito in una squadra di Serie C in Italia.

Palmieri, già cercato in passato dal Chelsea prima che arrivasse nel club partenopeo, e Liguori, che ha già esperienze in Serie C con Fermana e Barim sono entrambi ex della Mariano Keller, mentre Manzi è stato prelevato nell’estate del 2016 dall’Ischia e fa fatto tutta la trafila: dalla squadra Allievi che giocava contro i club di Serie C, Under 17 A e B e tre anni con la primavera azzurra.

DI WILLIAM SCUOTTO