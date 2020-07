Atalanta, cordoglio social dei tifosi per Ilicic: problemi personali per lo sloveno

Josip Ilicic è sparito dai radar dal ritorno della Serie A, ma non solo per problemi legati alla sua forma fisica. Lo sloveno, infatti, starebbe passando un brutto periodo personale, che ha portato i tifosi dell’Atalanta a realizzare un cero e proprio cordoglio social nei confronti del fantasista. Il centrocampista orobico potrebbe essere in dubbio per la sfida contro il PSG anche per questo motivo. Immagini profilo sui social, sui profili WhatsApp dei supporter della Dea per sostenere uno dei giocatori più importanti della squadra di Gasperini.