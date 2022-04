Atalanta, Demiral avvisa il Napoli: “Vogliamo vincere ogni partita. Obiettivo andare avanti in Europa!”

Intervistato ai microfoni di Tuttosport, Merih Demiral ha analizzato il suo momento di forma della sua Atalanta, soffermandosi anche sul cammino europeo della squadra di Gasperini.

Di seguito quanto evidenziato:

“Pensavo che l’Atalanta fosse una grande opportunità e ora che sono passati alcuni mesi posso dire che grazie a Gasperini, ai miei compagni e alla fiducia che sento partita dopo partita, sono davvero soddisfatto. Il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni partita, in campionato e in Europa League. Siamo l’unica squadra rimasta, oltre alla Roma in Conference. L’obiettivo è andare fino in fondo: sarebbe una grande cosa anche per il calcio italiano”.