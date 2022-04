Atalanta, Gasperini: “Col Napoli commessi un paio di errori clamorosi”

Vigilia di Europa League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che giovedì alle ore 18.45 – in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – sfida il Lipsia nel match d’andata dei quarti di finale della competizione. Una partita prestigiosa e molto importante per l’Atalanta, che l’allenatore nerazzurro ha presentato così ai microfoni di Sky Sport.

Siete pronti a mettere le ali?

“Siamo pronti ad affrontare questo quarto di finale, sfideremo una squadra forte che sta facendo molto bene. Ma è normale che si va avanti si incontrino avversari sempre più forti. Per noi è una grande opportunità che vogliamo giocarci al meglio”

Ha pensato che Lipsia-Atalanta poteva essere la semifinale di Champions due anni fa?

“Per due minuti non ce l’abbiamo fatta, al 90’ vincevamo 1-0 col Psg. Non è semifinale di Champions, ma giocare in Europa a questi livelli è sempre un grande prestigio”

Il Lipsia è più forte del Bayer Leverkusen che avete eliminato negli ottavi?

“In classifica sono molto vicine, sono due squadre con caratteristiche diverse ma che evidentemente si equivalgono come valore”

Ti incuriosisce un allenatore molto giovane, ma già affermato, come Tedesco?

“Sì, ha risollevato questa squadra dopo che nella prima parte di campionato non stava facendo benissimo e lo ha fatto con una serie di risultati importanti, per ultimo questo 4-1 contro il Dortmund. Il Lipsia è una squadra che ha grandi ambizioni e lo dimostra la semifinale in Champions di due anni fa. Un società molto forte, potente. Lo stadio sarà pieno, ci sarà tanto entusiasmo. Poi appunto un allenatore che sta facendo vedere cose importanti”

Ha forse percepito che la squadra, perdendo terreno dal quarto posto, si è inconsciamente concentrata maggiormente sulla coppa?

“Un pochino sì, soprattutto domenica con il Napoli quando abbiamo commesso un paio di errori clamorosi. Abbiamo gettato la partita forse per non avere l’attenzione giusta che è quella che dobbiamo avere sempre”

Tornare subito in campo è la medicina migliore per i suoi giocatori?

“Indubbiamente, anche per il prestigio della gara. Superando questo ostacolo allora potremmo arrivare lontano. Ma non abbiamo mai rinunciato a niente. Anche col Napoli abbiamo fatto una prestazione che lasciare sperare bene per il finale di stagione”.

Fonte: Sky Sport