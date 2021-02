Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato cosi dopo il match con il Torino. Ecco le sue parole:

“I gol subiti? Sono stati dieci minuti finali di primo tempo dove sembrava quasi ci fossimo fermati, credo che alla base ci sia tanta stanchezza. Nel secondo tempo avevamo gli spazi per far gol ma ci è mancata la freschezza, forse non abbiamo recuperato bene da Napoli. Siamo andati in vantaggio subito, siamo calati tantissimo e dobbiamo recuperare bene”.