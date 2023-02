Atalanta, Gasperini: “E’ un campionato equilibrato, a parte il Napoli. Tutte le altre hanno alti e bassi”

Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Dobbiamo partire da questo, ma non solo contro quel tipo di squadre. Nel campionato c’è equilibrio, ti devi presentare sempre al meglio. In casa è vero che abbiamo un ruolino di marcia inferiore, è un po’ più difficile da spiegare. In casa col Milan, Napoli e Inter vincevamo, non è vero che prendiamo gol in contropiede”.

Che gara si aspetta per domani?

“Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato – a parte il Napoli – tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell’equilibrio del campionato. Il discorso di tutta la stagione è uno: se siamo una grande siamo delusi da alcuni risultati, se siamo una piccola dobbiamo essere delusi. Io sono molto soddisfatto: dobbiamo accantonare la partita scorsa per fare una buona prova”.