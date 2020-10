Atalanta, Gasperini: “Ho avuto il Covid-19 senza saperlo”

Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al Festival dello Sport. Queste le parole del tecnico bergamasco: “Covid-19? Il momento peggiore è stato quando siamo tornati da Valencia. Bergamo era un’altra città, ‘era un’aria di guerra e si sentivano solo sirene. Ho avuto il Covid-19 senza saperlo, con grande paura. Succedeva un po’ a tantissima gente, io ho avuto dei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio non ho avuto problemi. Gomez? Non è sempre stato tutto rose e fiori, Papu ha avuto sempre valori molto forti, abbiamo cercato sempre di lavorare per l’Atalanta. Spettacolo? Sono io che devo ringraziare i giocatori per la loro disponibilità che mi hanno dato. Gli è piaciuto il mio modo di gioco. Ad esempio gli interventi di Gollini migliori sono state le letture in anticipo, le sue capacità di essere un riferimento. Difesa a tre? A Milano veniva considerata un’eresia, adesso l’Inter stessa ci gioca così come la Juve, la Roma e tutte le altre big. Spogliatoio? comportamenti e l’educazione sono fondamentali: quando rappresenti l’Atalanta devi avere dei comportamenti adeguati. Champions League? Quest’anno andiamo a giocare ad Anfield e contro l’Ajax, due squadre che hanno vinto la Champions. La scuola olandese ha influenzato molto la mia visione, arriviamo a queste gare con la voglia di far bene e di superare il turno.”

Fonte: Alfredopedullà.com