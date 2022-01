Atalanta, Gasperini: “Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato. Speriamo ceda una di queste”

Il tecnico atalantino parla del pareggio a reti bianche con l’Inter: “Bella partita malgrado lo 0-0, entrambe le squadre volevano vincere”.

Al termine della sfida contro l’Inter terminata in parità senza reti., Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni DAZN della prestazione della sua Atalanta.

“Nelle partite tra me e Inzaghi ci sono stati sempre tanti goal, stranamente stasera è uscito uno 0-0. La partita però è stata molto bella, siamo stati aggressivi e abbiamo fermato le loro linee. Abbiamo avuto delle chance tutti e due, le squadre avevano un solo obiettivo e cioè la vittoria”.

Gasperini ha poi difeso Luis Muriel, malgrado l’attaccante colombiano non sia riuscito a trovare la via del goal.

“Vorrei vedere quanti attaccanti giocano le partite novanta minuti, oggi Muriel è uscito a cinque minuti dalla fine. Questa cosa è stucchevole, chi ne parla non conosce bene l’Atalanta. Ha fatto una grande partita, complessivamente meritavamo di più noi”.

Il tecnico dei bergamaschi sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la lotta scudetto.

“Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato. Noi speriamo nel cedimento di una per avere un posto in più in Champions ma non sarà facile per le rose che hanno. Prendere una delle tre davanti”.