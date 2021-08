Atalanta, Gasperini: “L’asticella alzatela voi, a me va bene il secondo posto”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa delle prospettive della nuova stagione. Il tecnico si ‘accontenta’ del secondo posto: “Alzatela voi l’asticella, a me va bene così. Io non voglio togliere i sogni a nessuno, ma non è che devo farlo io. Per noi è come aver vinto degli scudetti, speriamo di continuare ancora. Non è così scontato e banale ripetersi. Non posso rispondere a tutti quelli che la pensano in questo modo. Io non parto con l’Atalanta che deve vincere il campionato, per me è così. Sappiamo delle difficoltà che ci sono in questo campionato“.