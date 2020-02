Atalanta, Gasperini: “Non la nostra miglior giornata. Per la CL non basta”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del pari interno contro il Genoa: “Non è facile giocare tutte le partite al meglio. Oggi abbiamo perso una grossa occasione. Sembrava una partita simile a quella con la SPAL, sicuramente non eravamo nella nostra miglior giornata. Ci sono stati dei blackout sul rigore e sul gol preso. Dobbiamo essere contenti così, di averla raddrizzata, perché le partite possono prendere una piega diversa”.

Oggi si poteva fare meglio come squadra?

“Quando ti viene a mancare il risultato succede che qualche giocatore non faccia la sua miglior partita. In un campionato è così, poi ci sono gli avversari che lottano per i loro obiettivi”.

Cosa manca in questo periodo?

“Non c’è stato solo il 7-0, ma anche i due 5-0 consecutivi, siamo comunque in una striscia positiva. Con SPAL e Genoa abbiamo trovato due squadre che stanno bene, sono in una situazione di disperazione e questo li porta a fare qualcosa in più. Non voglio parlare di presunzione, i giocatori hanno lottato fino alla fine. Quando concedi molto ti rimane un po’ di rammarico, perché le occasioni sono state molte. Per competere per il quarto posto non è sufficiente, ma faccio fatica a rimproverare i miei ragazzi. Non siamo stati bravi oggi, ma è stato così anche con la SPAL, abbiamo fatto tanti errori di fila e poi è capitato il patatrac. È stato conseguenza di tanti episodi, oggi non eravamo al massimo”.

Ha incrociato Criscito? Era meglio andasse alla Fiorentina?

“Non l’ho ancora visto, ma finite le interviste ci saluteremo di sicuro”.