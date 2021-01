Atalanta, Gasperini: “Potevamo fare qualche punto in più, ma siamo lì con Roma e Napoli”

In vista del match con il Milan Giampiero Gasperini ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Certo, se avessimo vinto avremmo punti in più. Io sono critico nelle partite in cui abbiamo fatto meno, come ad esempio con la Samp nel secondo tempo. L’Atalanta ha fatto due ultime gare in cui ha avuto 7-8 palle gol. L’altro giorno, prendere gol dopo 20 secondi in un contesto di una gara giocata bene difensivamente, poteva essere pericoloso. Per me pareggiarla è stato un merito. Siamo lì insieme a Napoli, Roma, Lazio, non la vedo così deludente”.

L’assenza di pubblico ha consentito ad alcuni giocatori di esprimersi meglio. È successo anche a qualche giocatore dell’Atalanta?

“Io spero che ci sia sempre il pubblico. Manca l’applauso del pubblico, è una cosa bellissima. È la cosa migliore quando fai un’azione o una giocata, è una cosa gratificante. La mancanza di pubblico toglie tanto”.