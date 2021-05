Atalanta, Gasperini: “Potevamo fare qualche punto in più. Superlega? Penso che…”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato cosi il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini:

“Con qualche punto in più potremmo essere già in Champions, niente di più. Ma se andiamo a chiedere alle altre squadre tutte hanno perso punti e anche noi abbiamo avuto gare che avrebbero potuto prendere pieghe diverse. Fermo restando che ogni partita può essere decisiva, anche se lo diciamo sempre e non è mai così”.

L’Atalanta diventerà una pretendente allo scudetto?

“E’ difficile per una squadra come l’Atalanta, a meno che non succedano cose particolari. Ma c’è una disparita economica molto elevata, quindi l’obiettivo dell’Atalanta deve essere sempre quello di migliorare la propria squadra e di posizionarsi in fascia alta, ma con i criteri attuali non potremo partire con l’obiettivo di vincere il campionato”.

Potrebbe cambiare qualcosa, visti i due giorni di Superlega?

“Sicuramente c’è molta incertezza per quanto riguarda le coppe e anche i campionati. Il calcio ha bisogno di un’organizzazione uguale per tutti, che possa permettere, pur con le differenze tra le società, di favorire chi riesce le cose in modo adeguato ed ottenere risultati, altrimenti è veramente difficile”.