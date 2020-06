Atalanta, Gomez: “Continuiamo così, dietro Roma e Napoli non mollano”

Grazie alla splendida rimonta ai danni della Lazio, l’Atalanta si rimette a distanza di sicurezza dalle inseguitrici. Tra queste c’è anche il Napoli e, sebbene il quarto posto sia di difficile conquista, Alejandro Gomez non si fida.

Il capitano della ‘Dea’ infatti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esorta i suoi a mantenere alta la concentrazione: “Da qualche anno nei primi minuti dobbiamo prendere il ritmo. Col Sassuolo abbiamo sofferto e la qualità della Lazio non perdona. Ma noi abbiamo sempre fatto rimonte quindi ero tranquillo.

Loro non giocavano da tanto tempo era la loro prima partita e non era facile. Abbiamo dimostrato che i nostro modo di giocare ci porta a segnare. Oggi però è stata molto dura, non ce la facevo più avevo crampi, ma dovevo aiutare i compagni. Continuiamo così, Roma e Napoli dietro non mollano. Possiamo fare più del secondo posto? Noi non possiamo mollare, continuando così e non si sa mai, magari nelle ultime gare possiamo puntare a qualcosa di più importante”.