Atalanta, Ilicic torna al goal con la Nazionale : “Non auguro a nessuno ciò che ho passato”

Dopo aver ritrovato il goal con la Nazionale slovena contro l’Azerbaigian, Josip Ilicic torna a parlare del periodo difficile che ha passato dopo l’esplosione della pandemia come riportato dai media locali : “Sapevo in cuor mio che sarei tornato, che questo era l’unico modo per uscire da tutto. L’amore per il calcio, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi circondano sono stati il mio più grande sostegno. Quello che ho vissuto, non lo auguro a nessuno”.

Inoltre si è espresso così sul suo futuro : “Non so quanti anni di carriera ancora mi rimangono, ma fino all’ultimo giorno voglio dare il massimo per ciò che ho amato per tutta la vita”