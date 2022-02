Atalanta, Marino furioso con Marelli: “Menomale che non arbitri più, manca un rosso ed un rigore”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha risposto all’analisi di Luca Marelli ai microfoni di DAZN dopo gli episodi da moviola della sfida contro la Juventus.

“Fortunatamente Marelli non arbitra più. Szczesny ha fatto un fallo da rosso, si vede quotidianamente. Anche il fallo di mano di De Ligt è da rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono e come viene fatto per le altre partite. Punto. E’ la nostra visione chiara. Domattina riapra il regolamento. Farebbe ancora l’arbitro se avesse ragione

Ottima partita per l’Atalanta. Lo spirito giusto c’è sempre stato, ci è mancata un po’ di fortuna in certi episodi. La squadra mi è piaciuta, va fatto un grande elogio a chi ha giocato. Si è dimostrato di poter lottare alla pari con una Juve che veniva da una serie di tanti risultati positivi ed era in salute”