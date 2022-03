Atalanta, Marino su Marelli. “Non vorrei che i suoi giudizi vengano fatti in base al bacino d’utenza come Milano, Roma

Altro attacco di Umberto Marino, direttore genereale dell’Atalanta, a Marelli, commentatore arbitrale di DAZN:

“Alcuni soloni parlano come se fossero i depositari della verità, io vorrei capire. Dalla panchina ho visto poco e sono andato a rivedere le immagini. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Voi lo vedete? (silenzio in studio ndr.). Al di là di tutto, Marelli è un opinionista non un VAR o un arbitro. Va tenuto in conto. E dice ogni settimana la sua opinione, che spesso è in contrasto con quello che vediamo noi in campo. Si è espresso anche su un fantomatico fallo di Udogie- Non riesco a vedere un fallo di mano. Marelli non lo reputo come un organo tecnico dell’AIA che decide se l’arbitro ha fatto bene o male. Lo reputo un opinionista. E spesso le sue sono in contrasto con quelle del campo, come a Milano con Udogie. Non vorrei che Marelli i suoi giudizi li fa in base al bacino d’utenza come Milano, Roma… Che già sono supportate dal vento del giudizio editoriale. Mi dispiace riscontrare che un opinionista parla come se fosse il depositario della verità”.