“Se devi arbitrare alle 18:00, non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare”, scrive in una storia Instagram poi rimossa l’attaccante dell’Atalanta Muriel con riferimento all’arbitro Mariani per aver fischiato la fine della partita contro il Napoli al 94′ senza concedere un altro minuto di recupero per le proteste per l’angolo non dato all’Atalanta.