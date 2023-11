Atalanta-Napoli 1-2, le pagelle di IamNaples.it: Kvara straordinario; Anguissa bestiale

Termina 1-2 la partita tra Atalanta e Napoli, la prima dopo il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina dei partenopei. In vantaggio con Kvaratskhelia, la squadra di Gian Piero Gasperini ha trovato il pareggio con Lookman. Gol vittoria segnato da Elmas. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 6,5: Incolpevole sul gol, gestisce meravigliosamente il pallone con i piedi anche sotto pressione. A un certo punto della partita, Lobotka diventa il suo migliore amico. Bene anche tra i pali.

Di Lorenzo 7: Tanta, tantissima qualità ed è quello che di più in campo alterna momenti di arguzia, come il tocco con la mano per impedire un’azione pericolosa, con quelli di straordinaria tecnica, come quasi tutti i palloni che tocca, tra cui l’assist per Kvara.

Rrahmani 6,5: Segna un bellissimo gol, ma viene annullato per fuorigioco. Il gesto tecnico resta. Gestisce bene il pallone, guida la difesa con autorità, è tornato sui suoi livelli.

Natan 6,5: Tanti interventi decisivi, è efficace, nell’unico ‘errore’ che fa si prende il giallo, ma bisogna anche dare i meriti all’avversario. Dal 78′ Ostigard 6: Ottimi interventi in un momento delicato in cui la partita poteva complicarsi parecchio

Olivera 6,5: Una spina nel fianco negli avversari. Porta palla con autorità, vince i duelli individuali, si propone in avanti anche tagliando dentro al campo. Si fa male da solo ed esce in lacrime. Dal 39′ Juan Jesus 6:

Anguissa 7,5: Come Rrahmani è tornato sui suoi livelli, una potenza straordinaria al servizio della squadra in fase di pressing e gestione del pallone. Non sembra mai stanco, inoltre anche a livello offensivo crea pericoli. Continuità bestiale all’interno della partita.

Lobotka 6,5: Si abbassa vicino a Gollini per prendere il pallone, lo difende al meglio e lo smista con qualità. Vola anche in avanti per far male, ma giustamente non ha il passo. Non era semplice contro un grande Ederson.

Zielinski 6,5: Condizione fisica precaria, ma a livello mentale è dentro la partita per tutto il tempo, anche quando la partita si fa dura. Non si disunisce insieme ai suoi compagni. Ha anche l’occasione per lo 0-2 in un’azione molto simile a quella dei videogiochi. Dal 78′ Cajuste 6,5: Recupera il pallone in occasione del gol dell’1-2. Anche lui si cala subito dentro la partita pur avendo a disposizione pochi minuti.

Politano 6,5: Gli riescono tante cose positive, rientra molto per dare una mano alla squadra, ha il merito di cambiare molto bene il gioco in più di un’occasione per dare disorganizzazione agli avversari. Dal 63′ Elmas 7,5: Spirito di sacrificio, tecnica sopraffina e soprattutto la gioia di giocare a calcio. Ed è quella che gli permette di essere freddo davanti a Carnesecchi.

Raspadori 6,5: Ha fatto il suo, non può giocare spalle alla porta, ma quando ha la panoramica davanti fa molto bene. Grande coordinazione quando calcia o crossa. Dal 64′ Osimhen 7,5: Mette lo zampino sul gol dell’1-2, entra come una belva e tiene alto il pallone. Il Napoli cambia volto quando lui è in campo.

Kvaratskhelia 7,5: Straordinario, 18 gol e 18 assist in Serie A negli ultimi due anni, prende calci ogni 5′ ma è sempre lì a dar battaglia. Segna un gran gol di testa, rientra per dare una mano prima a Olivera e poi a Juan Jesus. Un diavolo.

Mazzarri 8: Buona la prima. Grazie a lui la squadra ha ritrovato la voglia di giocare a calcio. Tiene alta la tensione, ottimi schemi da calcio piazzato e cosa non meno importante è tornato il pressing alto. Nel primo minuto di partita il Napoli recupera due palle alte. E’ proprio così che induce all’errore Carnesecchi in occasione del gol. La squadra resta corta, compatta, stretta e non si perde nemmeno nel miglior momento dell’Atalanta. Gestisce bene anche gli 1 vs 1 che crea Gasperini e risolve la partita con i cambi, perfetti, al momento giusto. E’ tornato.

Nico Bastone