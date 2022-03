Atalanta-Napoli, biglietti del Settore Ospiti in vendita dal 29 marzo: ecco i prezzi

La SSC Napoli informa che, da martedì 29 marzo, saranno in vendita i biglietti per Atalanta-Napoli, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 3 aprile 2022 alle ore 15:00 al Gewiss Stadium d Bergamo.

Queste le info utili:

DENOMINAZIONE DEL SETTORE: “Distinti Sud Ospiti”

LIMITAZIONI:

• I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore Ospiti;

• La vendita di biglietti nel settore Ospiti è riservata ai soli possessori di fidelity card SSC Napoli.

MODALITA’ DI VENDITA:

• I tagliandi saranno acquistabili dalle 10.00 di martedì 29 marzo alle 19.00 di sabato 2 aprile 2022

•online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/

• in modalità tradizionale presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv);

PREZZO: € 35 – non sono previste riduzioni

CAMBIO UTILIZZATORE: Non è consentito il cambio utilizzatore.

ACCREDITO STRISCIONI E STRUMENTI DI TIFO

La richiesta di accredito degli striscioni, realizzazione delle coreografie ed accredito degli strumenti di tifo, quali tamburi e megafoni, al Gewiss Stadium si basa sulle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dovrà pervenire a partire dalle ore 9:00 del 10° giorno (decimo) giorno precedente la data in cui si terrà l’evento sportivo ed entro le ore 18:00 del 3° (terzo) giorno precedente la data dell’evento stesso all’indirizzo sicurezzastadio@atalanta.it allegando l’apposito modulo debitamente compilato, scaricabile al seguente link www.atalanta.it/accrediti.

APERTURA CANCELLI: 2 ore prima dell’inizio dell’incontro, salvo diverse comunicazioni

INGRESSO DEDICATO ALLA TIFOSERIA OSPITE: settore “Distinti Ospiti” incrocio via G Crescenzi/Piazzale Goisis.

PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI: Uscendo dall’autostrada A4 casello di “Bergamo”, alla prima rotatoria prendere la terza uscita verso BERGAMO CENTRO –“parcheggio ospiti” e quindi alla seconda rotatoria, la seconda uscita a sinistra per via Pietro Spino “parcheggio ”ospiti” (adiacente alla Coop), impostando come navigatore “via Pietro Spino”, si troverà un parcheggio interamente dedicato agli ospiti con servizio navetta gratuito sino al settore dedicato alla tifoseria ospite al GEWISS STADIUM. Ricordiamo inoltre che sarà attiva nelle aree adiacenti lo stadio, la ZTL (zona a traffico limitato), 2 ore prima dell’inizio della partita e mezz’ora al termine della partita Eventuali modifiche saranno comunicate attraverso le Questure di competenza.

Si invitano i tifoosi a prendere visione dei Termini e delle Condizioni d’acquisto dei biglietti, del Regolamento d’Uso dello Stadio, dell’informativa sulla Privacy e del Codice di Regolamentazione, consultabili sul sito ufficiale al link www.atalanta.it/info.biglietteria/