Atalanta-Napoli: i partenopei ritrovano Doveri, arbitro della finale di Coppa Italia

Prosegue spedita la marcia delle venti squadre di Serie A verso la conclusione del campionato. E’ in corso la 29^ giornata, che ieri ha visto trionfare Lazio e Juventus rispettivamente sul campo del Torino e del Genoa. Stasera un’altra ondata di partite, mentre domani sarà il turno del Napoli che giocherà a Bergamo contro l’Atalanta. I ragazzi di Gasperini sono, al momento, la squadra più in forma del campionato. Hanno messo a segno 80 gol in 28 partite e, senza alcun dubbio, saranno un bel test per la difesa di Gattuso, apparsa molto compatta nelle ultime settimane.

In particolare, in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Partita arbitrata da Daniele Doveri di Roma, che tra l’altro dirigerà anche Atalanta-Napoli. I partenopei sono la squadra che Doveri ha arbitrato più volte nella sua carriera: ben 27 precedenti. Tuttavia, non ha mai diretto una partita tra Napoli e Atalanta.

Come accennato già nel focus della finale di Coppa Italia, Doveri è un arbitro che è sempre stato tendenzialmente avvezzo a vestirsi di autorità, spesso prendendo decisioni sbagliate e quindi penalizzando una delle due squadre in campo. Ha diretto l’Atalanta 20 volte in carriera e i bergamaschi hanno conquistato 10 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Con il Napoli sarà il quinto incrocio stagionale, dopo lo 0-0 contro il Toro (partita in cui non fischiò un rigore abbastanza netto su Ghoulam; la sconfitta contro l’Inter per 1-3 e la vittoria sul Cagliari per 0-1 grazie al gol di Dries Mertens.

Pur non essendo un arbitro d’élite, Doveri ha arbitrato molto bene la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, con i partenopei che sono usciti vittoriosi per 4-2 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Nico Bastone