Tra poche ore il Napoli affronterà l’Atalanta nel match valido per la tredicesima giornata d Serie A. Sulla panchina azzurra c sarà per la prima volta il nuovo tecnico Walter Mazzarri, subentrato all’esonerato Rudi Garcia.

Come riportato da La Repubblica, saranno 500 i tifosi del Napoli presenti al Gewiss stadium per assistere al match dal settore ospiti. Un chiaro segnale di vicinanza alla squadra e al mister in un momento non facile.