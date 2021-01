Atalanta, Romero: “Dopo la positività al tampone ne ho svolti altri tre risultati negativi. Attendo il via libera”

Cristian Romero, difensore dell’Atalanta prossima avversaria del Napoli in Coppa Italia mercoledì, salterà la sfida con la Lazio dopo essere risultato positivo al primo tampone effettuato. Il giocatore ha poi rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un post su Instagram:”Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e in questo momento mi trovo in isolamento domiciliare. Ieri il mio tampone è risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altre tre test che sono risultati negativi. Non posso far altro che rimanere a casa e aspettare che mi diano l’autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni”.