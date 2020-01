Atalanta-Spal, le formazioni ufficiali: Zapata e ilicic in attacco per i padrodi casa

Il posticipo del lunedì della 20^ di Serie A vede impegnate Atalanta e SPAL. La buona notizia per mister Gasperini è la presenza in campo del Papu Gomez, con Duvan Zapata titolare in attacco al fianco di Ilicic. In porta confermato il turno di riposo per Gollini, al suo posto Sportiello. Mentre sulla destra agirà l’adattato Freuler vista la squalifica di Hateboer e le non perfette condizioni di Castagne.

Mister Semplici schiera il consueto 3-5-2 con il neo acquisto Dabo titolare nel centrocapo con Valoti e Missiroli. Davanti con Petagna c’è Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Dabo, Missiroli, Reca; Di Francesco, Petagna.