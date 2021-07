Continua lo stallo tra Atalanta e AZ per Teun Koopmeiners: in questo momento la trattativa non fa progressi e dopo l’esborso per il portiere, considerato prioritario, la Dea non intende fare follie per portare l’olandese a Zingonia. Peraltro, oltre alla differente valutazione fatta dai club, permane una piccola distanza anche tra calciatore e Atalanta stessa: Sartori di conseguenza ha diretto lo sguardo verso altri obiettivi, primo fra tutti Tommaso Pobega, di proprietà del Milan.