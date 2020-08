Atletico Madrid, due giocatori positivi al COVID-19: domani nuovi test in vista della Champions

Brutte notizie per Diego Simeone in vista della Champions League. L’Atletico Madrid ha infatti annunciato che due giocatori sono risultati positivi al COVID-19 e ha spiegato che domani tutti i giocatori ripeteranno il test in vista della sfida contro il Lipsia di giovedì: “Ieri, sabato 8 agosto, tutti i componenti della prima squadra e della staff per la spedizione a Lisbona sono stati sottoposti ai test alla Ciudad Deportiva de Majadahonda come previsto dal protocollo UEFA per partecipare ai quarti di finale di Champions League. Tra i risultati conosciuti oggi, sono apparsi due positivi, che sono stati isolati nelle rispettive case, e che sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, alla UEFA, Federcalcio spagnola, Federazione portoghese e al Consiglio sportivo superiore. Allo stesso modo, è stato attivato il corrispondente protocollo di azione previsto per questi casi, che richiede l’esecuzione di nuovi test PCR sulla prima squadra e dello staff sui contatti più stretti dei casi positivi. Il club coordinerà i nuovi programmi con la UEFA e non appena ci sarà un nuovo piano sarà reso pubblico. Si chiede inoltre il massimo rispetto per l’identità dei due casi positivi”, si legge nel comunicato.