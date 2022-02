Atletico Madrid, si presenta Reinildo Mandava: “Si realizza il mio sogno da bambino”

Il terzino Reinildo Mandava è stato vicino al Napoli ma alla fine ha firmato per l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole di presentazione:

“Sono molto felice di essere qui all’Atletico, è un sogno che avevo fin da bambino. Questo è un momento speciale per me, arrivo per lavorare sodo e dare il mio aiuto alla squadra. Sono un lottatore, uno che dà sempre tutto in campo. Mi piace ripetere che io non gioco mai al 100%, ma al 120%. Mi sento onorato di essere allenato da uno di migliori tecnici del mondo come Simeone, lo ammiro davvero e sono contento di lavorare con lui. Non vedo l’ora di giocare e indossare questi colori davanti ai miei nuovi tifosi”.