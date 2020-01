Atletico, non c’è l’accordo col PSG per Cavani. Distanza di 20 milioni

La forbice fra domanda è richiesta è ancora enorme: Edinson Cavani è un chiaro obiettivo dell’Atlético Madrid ma al momento non sussistono le condizioni per vestirlo di biancorosso. Nonostante l’uruguayano abbia chiesto al Paris Saint-Germain di essere ceduto con sei mesi d’anticipo, la richiesta dei campioni di Francia per il cartellino è di 30 milioni. Decisamente troppi per un giocatore di 33 anni che dal 1° luglio sarà a parametro zero. Per questo l’offerta dei colchoneros è di 10 milioni. Non è servio l’incontro tra Miguel Angel Gil e Nasser Al-Khelaifi per sbloccare la trattativa. Nel frattempo l’attaccante non ha fatto parte della squadra per la trasferta di Monaco, dove il PSG ha giocato e vinto ieri sera per 4-1.

fonte: tmw