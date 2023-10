Auguri a Bianchi, storico allenatore del primo scudetto azzurro: “Napoli nel mio cuore”

Ottavio Bianchi, storico allenatore del primo scudetto del Napoli, festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno. Per l’occasione lex tecnico azzurro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del Napoli attuale e dei suoi ricordi nella città partenopea. Di seguito un estratto:

Su che ricordo ha quando pensa a Maradona:

“Con grande tristezza per la sua fine. Sento ancora il suo preparatore Signorini e anch’io dico che con Diego farei il giro del mondo, con Maradona no”.

Sulla città:

“Napoli e i napoletani sono nel mio cuore. Lì ho ancora tanti amici e io dico che Napoli non è quella dei luoghi comuni. Per me ha rappresentato una lezione di vita, perché a Napoli sono stato rispettato da tutti come uomo, prima che come giocatore o allenatore. Napoli è unica, per la cultura, il senso dell’umorismo, la raffinatezza. Io sono fortunato perché l’ho vissuta in due epoche diverse”.

Sul tifo che farà per il Napoli durante quest’anno:

“La parola “tifo” non c’è nel mio vocabolario. Posso dire, però, che lo seguo sempre con simpatia”.

Sul caso Osimhen:

“Non mi piace parlare di cose che non conosco. Dico soltanto che Osimhen è unico e ha già dimostrato il suo valore. E in generale aggiungo che occorre il rispetto dei ruoli, perché il giocatore deve fare il giocatore mentre l’allenatore fa l’allenatore”.

Sulla decisione di Spalletti di lasciare la squadra: