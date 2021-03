Attraverso un post su Facebook, il Napoli Club Bologna ha voluto augurare un buon compleanno a Gianluca Grava, oggi responsabile del settore giovanile azzurro. Di seguito, il comunicato: “Perché noi amiamo quelli come te, quelli che non si tirano indietro, che ci mettono la faccia e che sudano la maglia, disposti ad andare oltre i propri limiti, quelli per cui è un onore indossare la maglia azzurra e per questo la rispettano. Buon compleanno Gianluca. NCB Passione & Identità“.