Avellino, Circelli: “Settimana prossima, novità sul club. Ma i tifosi facciano i tifosi”

Al termine dell’assemblea dei soci, come riferisce tuttoavellino.com, l’amministratore dell’Avellino Nicola Circelli ha parlato ai microfoni di RadioPuntoNuovo in merito alla situazione societaria: “È stato un incontro tranquillo, tra persone mature, abbiamo chiacchierato e capito che c’è la volontà di cedere il passo o farci affiancare da qualche imprenditore, tra cui D’Agostino. Tra qualche giorno troveremo la soluzione. Quando? Entro la settimana prossima, non oltre. Izzo ha avuto una richiesta da D’Agostino ed è giusto che ci sia valutazione da parte degli altri soci, anche perché esiste un diritto di prelazione. Ma questo non verrà esercitato a prescindere. Io e Izzo con D’Agostino? Va valutato tutto, nessuno vuole ostacolare nessuno come pensano i tifosi. È vero non abbiamo gestito al meglio la situazione, però c’è stato troppo chiacchiericcio e malumore. È vero quello che si dice in giro su Avellino: i tifosi devono fare i tifosi. Capisco il malumore ma non lo condivido. Perché se ci fossero stati problemi, tipo con gli stipendi, avrei potuto capire. Ma non è così. E anche la stampa giudica in modo sbagliato e i tifosi seguono i giornalisti”.