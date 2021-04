Avellino, il presidente sul nuovo stadio: “Verrà realizzato un gioiello all’avanguardia per tutto il Sud Italia”

In casa Avellino c’è grande attesa per l’eventuale possibile ritorno in Serie B. Quello che però è davvero atteso è il nuovo impianto, il nuovo stadio per il 2024 ed il quotidiano Tuttosport ha riportato le parole del presidente Angelo D’Agostino:

“Il nuovo stadio è un obiettivo che ci siamo posti appena abbiamo rilevato l’Avellino. Abbiamo preso coscienza delle condizioni del Partenio-Lombardi, sul quale soltanto nell’ultimo anno siamo dovuti intervenire con la manutenzione per decine di migliaia di euro. Verrà realizzato un gioiellino all’avanguardia per tutto il sud Italia. Abbiamo immaginato una piccola cittadella che non a chiacchiere, ma nei fatti, sia fruibile sette giorni su sette”.