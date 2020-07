Avellino, scontro totale Di Somma-Capuano. Duro confronto fra i due sul post-season

Aria pesante in casa Avellino. Stando a quanto riportato da Il Mattino ieri in seno al club irpino si è concretizzata una vera e propria frattura fra il ds Salvatore Di Somma e il tecnico Ezio Capuano. Alla base della rottura il confronto post playoff avvenuto domenica nell’abitazione del presidente D’Agostino durante il quale il dirigente ha scaricato addosso al tecnico tutte le colpe per la sanguinosa gestione della post-season per la quale la società è stata costretta a scendere a patti con i calciatori per trovare gli accordi necessari per il prolungamento degli accordo oltre il 30 giugno. In più a carico di Capuano vi sarebbe un rapporto oramai logoro con i senatori dello spogliatoio.