Avv. Chiacchio: “Caso Osimhen? La vittoria dello Scudetto non è a rischio”

“De Laurentiis e il Napoli indagati per falso in bilancio per la vicenda Osimhen secondo la Procura di Roma? Ricordo che il Napoli è stato giudicato e prosciolto in due gradi di giudizio sportivo per la stessa vicenda. Devono emergere solo fatti nuovi e l’unico provvedimento per riaprire questo caso è quello per revocazione. Mi pare ancora abbastanza complessa la situazione, è ancora abbastanza prematuro pensare agli scenari più difficoltosi e pericolosi – ha detto l’avvocato ed esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio a Radio Marte nel corso di Radio Marte – per il club. Poi sul futuro è tutto ipotizzabile ma assolutamente non certo. Ripeto ci devono essere fatti nuovi rispetto a quelli che hanno portato al proscioglimento. A quel punto ci sono due fasi: rescindente e rescissoria, ovvero bisogna prima superare il vaglio dell’ammissibilità della riapertura del procedimento e poi, eventualmente, capire se si verrà o meno condannati in giudizio, ammesso che si arrivi a questa fase. Dobbiamo essere cauti e i fatti, per ora, sono che ci sono stati due proscioglimenti. Sento di escludere in maniera assoluta ed elimino completamente l’ipotesi che possa essere messa minimamente a rischio la vittoria dello scudetto. Le eventuali e ipotetiche sanzioni o penalizzazioni, assolutamente non prevedibili, avverrebbero nel campionato in corso o in quello in cui si dovesse celebrare il nuovo processo. Ma parliamo di uno scenario nefasto”.