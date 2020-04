Avv. Chiacchio: “Contratti in scadenza? Vanno prolungati, la Uefa è stata chiara”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato: “I contratti da prolungare sono da innestare nel rapporto tra giocatori e società. E’ stato molto importante l’intervento della UEFA che ha affermato che entro il 2 Agosto si deve chiudere il campionato e che quindi i contratti vanno prolungati. Per chi ha un contratto prolungato, non cambia nulla, per chi ha un contratto in scadenza, chi vuole continuare a giocare, si può fare. Multe del Napoli? E’ giusto che un calciatore che deve rinnovare metta sul tavolo la questione delle multe sull’ammutinamento. E’ un aspetto molto rilevante ed è più che legittimo che un calciatore chieda per la risoluzione”.