Avv. Chiacchio: “Ho dato un grande assist ad ADL per Juve-Napoli”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’avvocato Chiacchio che ha curato il ricorso della Reggiana per la sconfitta a tavolino subìta.

Per l’avvocato, questo ricorso rappresenta un grande assist per De Laurentiis per la vicenda legata a Juventus-Napoli. Di seguito le sue parole:

“I dirigenti della Reggiana sono tutti soddisfatti e forse non formuleranno neanche il ricorso in secondo grado. E’ stata una soddisfazione personale. Io ho sempre dichiarato di essere molto ottimista per Juventus-Napoli perché i bianconeri non si costituivano e gli azzurri avevano in dotazione un documento eccezionale come il blocco delle ASL.

Lo 0-3 alla Reggiana era stato comminato perché non aveva proprio il documento che il Napoli invece ha, quindi per la proprietà transitiva al Napoli deve essere tolta. Io ho la soddisfazione di aver dato un grande assist al Napoli. Il punto di penalizzazione va cancellato. Poi ci sono tutte le possibilità per avere anche l’annullamento dello 0-3 proprio perché il Napoli è dotato di un documento che la Reggiana non aveva e per la Serie B aveva una valenza decisiva per lo 0-3 a tavolino.”