Avv. Chiacchio: “Juve-Napoli caso unico in Italia. Ottimista per il ricorso”

Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha parlato del caso Salernitana-Reggiana e Juventus-Napoli: “Sono stato allertato dalla Reggiana soltanto lo scorso sabato. Abbiamo fatto richiesta di rinvio a tutte le autorità competenti, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E’ certamente un caso eccezionale, ma il protocollo redatto per la Lega di B si è rivelato inadeguato. Soprattutto se c’è una gara infrasettimanale. I tredici calciatori eleggibili per una partita, possono essere tutti quelli registrati.

Non capisco il perché di questo 3-0 a tavolino, faremo reclamo al giudice e dimostreremo che la squadra non era nelle condizioni di poter onorare la trasferta. Non sono a conoscenza di eventuali contatti tra Reggiana e Salernitana. Non ho mai avuto carte in merito, ad oggi. Per quanto riguarda le dichiarazioni del direttore Tosi, si è reso conto che le sue parole sono state male interpretate. Sicuramente, chiarirà ulteriormente le sue dichiarazioni.

L’ASL di Napoli, nel caso della gara con la Juventus, è stato unico in Italia. Perciò, ci sono delle grosse differenze tra quel caso e questo. Anzi, noi stiamo aspettando la decisione di Sandulli in merito a Juve-Napoli per capire se si creeranno eventuali precedenti e resto ottimista”.