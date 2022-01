Avv. Chiacchio: “Juventus-Napoli? Il nuovo regolamento è applicabile dal 7 gennaio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato: “Per la Salernitana ho già presentato ricorso al Giudice Sportivo. Non essendo stato disposto il rinvio neanche per Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, occorrerà presentare il ricorso, così come faranno Bologna e Udinese per ottenere la disputa della partita. La strada legale è obbligata. Il nuovo regolamento (che prevede un minimo di 13 giocatori in campo, ndr) non è applicabile già da oggi, varrà da domani. Per la gara di oggi, Juve-Napoli, non è efficace, per quella di domenica sì. Vedremo però nei prossimi giorni. Se verranno adottati provvedimenti a carico dei giocatori che scenderanno in campo non saranno a livello sportivo, ma a livello amministrativo. I Giudici Sportivi sono autonomi e decidono nella totale indipendenza, ogni cosa fa storia a sé: c’è un nuovo protocollo, un nuovo regolamento che avranno storia a sé. Per stasera invece no, è lo stesso dell’anno passato. Atalanta-Torino 3-0 a tavolino? Deciderà il Giudice, noi avvieremo le azioni legali da domani”.