Avv. Chiacchio: “Napoli, difficile parlare di plusvalenza, perché è un caso isolato”

“Quali effetti sportivi se venisse confermato il reato di falso in bilancio? La Procura della FIGC – ha detto l’avvocato esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – richiederà gli atti e farà le sue valutazioni. E svolgerà, se dovesse ritenerlo opportuno, le proprie investigazioni federali acquisendo tutti i documenti per verificare la sussistenza della regolarità o meno del comportamento, in sede disciplinare, dei soggetti coinvolti. Nella vicenda Osimhen non ha riaperto il caso perché non ha ritenuto ci fossero elementi nuovi dopo la sentenza di assoluzione. Il Napoli rischia la penalizzazione in classifica? Solo in un caso si è determinato questo effetto, e mi riferisco alla vicenda che coinvolse Juventus dove però era stato accertato e punito un sistema di plusvalenze fittizie con tanti casi. La Procura federale accertò con documentazioni che si trattò di un caso sistematico, in questa situazione è difficile parlare di plusvalenza perché si tratta di un caso isolato da accertare e bisogna attendere le valutazioni della procura federale”.