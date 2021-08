Avv. Grassani: “De Laurentiis infastidito. Guarda caso, Osimhen squalificato quando c’è la Juventus…”

Mattia Grassani, legale a cui si affida di solito la SSC Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del caso Osimhen:

“Dopo aver valutato la procedura d’urgenza, abbiamo optato per quella ordinaria: una giornata dovrà scontarla e poi c’è la sosta, non c’è fretta. Per il resto, siamo in attesa di leggere il referto di Aureliano. Sono fiducioso? Ci sono una serie di motivi che fanno ben sperare.

De Laurentiis è infastidito? Beh, certo: per essere la prima di campionato ci sono già tutti gli ingredienti… Credo che un’ammonizione sarebbe stata più equilibrata e poi, guarda caso, le due giornate coincidono con uno dei match clou casalinghi del Napoli… Siamo tutti in difficoltà e non condividiamo. Ma c’è fiducia”.