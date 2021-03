Avv. Grassani: “Il percorso di Juventus-Napoli ha fatto giurisprudenza”

Mattia Grassani, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il percorso che ha seguito il Napoli per Juventus-Napoli ha fatto giurisprudenza. Nessuno si è mai permesso di contestare le decisioni delle ASL e delle ATS. Il Napoli ha fatto da apripista. Ci rendiamo conto che la decisione di secondo grado costruisce un percorso inveritiero. Non sono stati creati alibi e sono state rispettate lealtà e correttezza. Il Napoli altro non ha fatto che adeguarsi a due provvedimenti della Regione Campania e dell’ASL, che impedivano al Napoli di effettuare la trasferta. La dignità del Napoli è stata completamente ripristinata dal collegio di garanzia del CONI. Ritengo che la decisione della corte d’appello di giustizia non esista più perché cassata. Il protocollo ancora oggi conferisce alle ASL e alle ATS pieno potere in materia di gestione del covid. La dicitura di gestione del covid significa attribuire una valutazione più ampia possibile su cosa sia possibile fare o non fare nel caso di più positivi all’interno di una squadra”.