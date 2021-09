A causa degli impegni con le rispettive Nazionali, gli azzurri Ospina, Koulibaly e Osimhen non avrebbero potuto prendere parte all’esordio di questa sera del Napoli in Europa League in casa del Leicester. Secondo la normativa vigente nel Regno Unito, infatti, chi proviene da paesi da “bollino rosso” sul fronte Covid-19 non può accedervi senza prima aver osservato un periodo di quarantena. Fortunatamente, però, il club partenopeo è riuscito a ottenere una deroga che permetterà dunque ai tre calciatori di scendere in campo.

L’avvocato Mattia Grassani che cura gli interessi, tra gli altri, del Calcio Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per spiegare come sono andate le cose: “Ci siamo interfacciati col governo inglese e abbiamo predisposto delle missive per la UEFA. Sarebbe stato inaccettabile accettare quelle prospettive, la penalizzazione per il Napoli sarebbe stata eccessiva. Avevamo infatti chiesto il rinvio della partita nel caso in cui non ci fosse stata la deroga“.