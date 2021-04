Avv. Lubrano: “Se il Napoli fosse invitato alla Superlega? Andrebbero valutati vari aspetti”

L’avvocato Enrico Lubrano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ possibile l’ipotesi in cui Juventus, Milan ed Inter vengano escluse dal campionato di Serie A. Di fatto uscirebbero dalla FIFA e dalla UEFA e possono essere esclusi dal campionato perché la federazione italiana ha questo potere. E’ previsto dall’ordinamento sportivo. La SuperLega si pone in una posizione di contrapposizione con la Champions League ma potrebbe essere compatibile con i campionati nazionali. Sarebbe astrattamente compatibile. Può succedere però che UEFA e FIFA prendano posizioni molto forti nei confronti dei club partecipanti alla SuperLega, tanto da imporre alle federazioni nazionali di eliminare i rispettivi club dai campionati per un periodo determinato o in modo permanente. Se il Napoli accettasse la SuperLega? Non so cosa farebbe De Laurentiis. Non posso rispondere, lo si dovrebbe chiedere a De Laurentiis. La SuperLega è un’organizzazione che non ha il carattere tipico meritocratico proprio dello sport. Sarebbe un campionato con i migliori dell’Europa e si avrebbe accesso solo per una questione economica e non per meriti sportivi. Credo che si tratti di uno strappo volto a riconfigurare gli equilibri a livello internazionale. Se UEFA e SuperLega dovessero andare nella direzione che è stata ipotizzata con i relativi comunicati, andremmo verso una rottura totale con una ricaduta pesante sui campionati nazionali. Se il Napoli fosse invitato alla SuperLega? Andrebbero valutati diversi aspetti: l’invito per un anno non determina permanenza fissa all’interno della competizione. Parlo a titolo personale. Il carattere non meritocratico della competizione dovrebbe far valutare il rapporto costi/benefici. Le sanzioni Fifa, Uefa e Figc potrebbero essere molto dure. Ovviamente immagino che possano essere impugnate”.