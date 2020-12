Avv. Napoli, Lubrano in udienza: “Causa di forza maggiore non ha fatto partire il Napoli”

Il sito web Tuttojuve ha seguito in diretta gli interventi degli avvocati del Napoli all’udienza per discutere il ricorso presentato dal club di De Laurentiis contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione dopo il mancato svolgimento di Juventus-Napoli. L’introduzione di Lubrano.

In particolare l’avvocato Lubrano ha puntualizzato ancora una volta l’impedimento di forza maggiore che ha costretto il Napoli a saltare il match. Queste le parole di Lubrano:

“Il Napoli non è partito per causa rinforza maggiore, dovuta dell’impedimento della Asl. Non basta il sospetto per parlare di malafede… per il Napoli sarebbe stato meglio affrontare la Juve ad inizio stagione, quando ancora non era rodata. Non c’era motivo per disertare il match”.