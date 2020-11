Azzurri in Nazionale: pareggia Fabian Ruiz, vince Lozano

Quindici calciatori del Napoli sono impegnati con le rispettive Nazionali, undici dei quali in campo tra ieri ed oggi. Tra questi Fabian Ruiz e Hirving Lozano, che hanno disputato rispettivamente con Svizzera e Corea del Sud. Il primo ha pareggiato per 1-1, disputando 57 minuti nel match di Uefa Nations League. El Chucky invece ha registrato qualche minuto in più, 83, per l’amichevole vinta per 3-2. Ieri ha giocato anche Mario Rui contro la Francia, la quale ha vinto per 1-0. Nonostante abbia fornito due assist contro l’Andorra, il terzino azzurro è partito dalla panchina. Questa sera l’Italia di Insigne, Meret e Di Lorenzo incontrerà la Polonia di Zielinski e Milik.