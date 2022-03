Bagni: “Napoli-Milan? Il Napoli ha una grande occasione tra le mani”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa riguardo la sfida degli azzurri contro il Milan: “Napoli-Milan? Gli azzurri hanno una grande occasione tra le mani. Il Milan ha giocato male con l’ Udinese. Ho visto i rossoneri sulle gambe con i friulani che addirittura potevano vincere la partita. Nonostante ciò, poi con l’ Inter, in Coppa Italia, i rossoneri hanno fatto una buona gara quindi bisogna stare attenti. Il Napoli deve sfruttare l’ euforia del secondo tempo contro la Lazio, sfruttare l’ energia dello stadio che sarà pieno e provare a capitalizzare questa grande occasione. Sia Milan che Inter sono in difficoltà, quella di domenica sera sarà una grande chance per il Napoli. C’ è sempre stata una rivalità sportiva molto importante tra Napoli e Milan. Questa partita mi evoca tantissimi ricordi, sia belli che brutti: quello che più porto nel cuore è quella vittoria per 2-0 contro i rossoneri l’ anno dello scudetto: prima il gol di Carnevale, poi quello splendido di Maradona. Quella fu la partita che ci diede la svolta per vincere il campionato. Contro il Milan ho fatto anche il gol più bello della mia carriera Napoli-Milan non è una partita decisiva per lo scudetto. Non dimentichiamo che c’ è sempre l’ Inter. La squadra di Inzaghi sembrava dovesse ammazzare il campionato, ma dopo il derby sono andati in crisi: praticamente non segnano più. Ci sono ancora 11 giornate ed una sosta in mezzo. Se il Napoli dovesse centrare i 3 punti allora gli azzurri avrebbero un grande vantaggio sui rossoneri. Andiamo un passo alla volta”.