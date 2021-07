Bagni: “Se Insigne dovesse andar via non sarà solo colpa sua. Lui vuole restare”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” ,in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex dirigente sportivo del Napoli, Salvatore Bagni. Ecco le sue parole:

“Contro la Spagna ci sarà Chiesa dal 1′? E’ facile ipotizzarlo. Lui è il giocatore più imprevedibile e con i suoi scatti e la sua velocità può mettere in seria difficoltà gli spagnoli. Finale Italia-Inghilterra? La finale si giocherà a Wembley, e giocarla contro gli inglesi in casa davanti al loro pubblico potrebbe portare diverse difficoltà alla nostra Nazionale.

Il rinnovo di Insigne? Nonostante nei primi anni a Napoli non sia stato esaltante, adesso è un simbolo per la sua squadra ed è diventato fondamentale. Il presidente si è espresso chiaramente, dicendo di voler ridimensionare il tetto ingaggi per via della situazione societaria che non permettere di elargire contratti importanti, proprio come quello che meriterebbe il capitano del Napoli. Lorenzo vorrebbe restare, ma in certe situazioni purtroppo bisogna rinunciare ai propri desideri, anche se a malincuore. Ecco perchè quindi, se Insigne dovesse partire, la colpa sarebbe da dividere tra lui e la società.

Koulibaly e Fabiàn al momento sembra che debbano restare. Se quest’ultimi non dovessero partire, l’attenzione si sposterebbe su giocatori proprio come Insigne e Zielinski. Il polacco nell’ultima stagione ha trovato la sua consacrazione in un modulo che gli ha permesso di esprimersi al meglio, ovvero il 4-2-3-1. E’ l’unico trequartista puro in rosa, e perderlo sarebbe un enorme passo indietro per il Napoli”