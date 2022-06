Bagni: “Sostituto di Koulibaly? Se lo prendono cambio lavoro”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Tele A, Salvatore Bagni ha commentato il mercato del Napoli, in particolare l’idea Kim Min-Jae per sostituire Koulibaly:

“Se il Napoli prende Kim Min-jae al posto di Koulibaly cambio lavoro. Il mio collaboratore Davide lo chiamò un paio di anni fa, di conseguenza so tutto di lui. Si tratta di un calciatore mastodontico, dal fisico imponente, bravo nell’uno contro uno, ma non tecnicamente. Adatto all’Inghilterra, calciatore di esperienza, ma non può sostituire Koulibaly. Può valere non più di 7 milioni”.