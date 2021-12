Bagni: “Spezia mai pericoloso. Il Napoli poteva rischiare di più”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“La partita contro lo Spezia è stata una sorpresa negativa, il Napoli è sembrato molto scarico sulle gambe con non tante idee. Il risultato di Milano doveva dare una spinta in più. Lo Spezia non ha creato niente, si poteva rischiare ancora di più. Forse è mancata un po’ di anima e c’è stata un po’ di depressione, non c’è stata tutta questa cazzimma. Queste partite le devi portare a casa con qualsiasi cosa. Grande delusione specialmente nel risultato. Loro hanno dato il 150%, noi il 30%.

Difensore nuovo entro Juventus-Napoli? Lo deve prendere. Un difensore certamente arriverà ma io vorrei rivedere una squadra meno depressa, questo non deve succedere. Per fortuna c’è la sosta ma l’illusione che si possa andare avanti sempre con i giocatori che giocano meno è appunto un’illusione. Negli ultimi 2 mesi siamo stati molto sfortunati”.